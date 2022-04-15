亞太電信15日召開臨時股東會，董事長兼總經理陳鵬表示，不同公司的合併案，有不同算法，台灣過去多宗合併案，當兩家公司獲利時，合併案會期望1加1大於2的價值，因此會採溢價收購，但不能把溢價當作併購案標準，也不能完全使用市價做為參考價，評估方法包括本益比、淨值等都有可能。

陳鵬說，前一陣子電信市場剛好有兩個合併案在差不多的時間發布合併訊息，「台台併」是台灣電信產業走到整併的一個起點，如果遠傳收購亞太電的價格太高，收購方董事會也許就不會通過，「淨值附近是大家認為合併的合理價格」，不一定是在市價，陳鵬強調，做這件事，是為股東長遠權益的考量。

陳鵬強調，國內電信市場多年來處於過度飽和，行動電話門號數已接近3,000萬戶，小業者經營困難，還要進行擴增網路建設，同樣需要投入很大的資本支出，頻譜競標又得投入相當資金，資費再怎麼降價，能夠爭取到的用戶數仍有限，長期以來財務狀況受到影響。

陳鵬承諾，電信產業因應多元化發展，人才需求大，未來會很努力的替亞太電信員工爭取權益，但首先是合併案需經過股東會通過。