隨著運動表成為市場主流，計時碼表成為今年「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）的主力商品，真力時（Zenith）以「Master of Chronographs」計時大師的主題參展，泰格豪雅（TAG Heuer）也主打與賽車、跑車聯名的計時碼表。

Zenith早在1969年就推出世界上第一枚整合式高振頻自動計時機芯El Primero，迄今仍不斷突破創新，研發可精準測量1/10秒和1/100秒的高振頻機芯，今年全新登場的Chronomaster Open鏤空腕表保留1969年經典A386腕表的三色表盤設計，並融入時下最時尚的鏤空機芯，透過透明水晶小表盤設計，可見到矽質星形擒縱輪。

泰格豪雅Carrera保時捷聯名限量計時碼表，細節融入賽車元素，23萬2200元。（AG Heuer提供）

泰格豪雅與Carrera保時捷合作推出聯名限量表，承襲Carrera Sport計時腕表的優異性能，搭載自製研發的Heuer 02機芯，內含168個零件，包括導柱輪和垂直離合裝置，80小時動力儲存，並在細節融入保時捷的特色，包括黑黃對比色源自保時捷鮮黃色賽車，表底的自動盤則是方向盤造型，並以黑黃兩種色彩標記「Porsche」及「TAG Heuer」字樣。

百年靈推出全新Navitimer B01 Chronograph 43航空計時腕表，共有五款新色，27萬2000元。（Breitling提供）

百年靈（Breitling）雖沒參展，但搶在W&W表盤前夕發表Navitimer航空計時腕表70年周年紀念表，該款腕表向來深受航空公司機長和飛機愛好者的喜愛，為慶祝問市70周年，今年推別推出五款新色表盤紀念款腕表向經典致敬，除了黑白經典表盤，還有天空藍、湖水綠和鮭魚色等流行色表盤可供選擇。