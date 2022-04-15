先前「小皇帝」詹姆斯曾公開放話最想聯手的NBA球員，就是勇士當家球星史蒂芬柯瑞，當時柯瑞只簡單回應，「我現在很好！」沒想到他的勇士隊友卓雷蒙格林卻不想放過他，最近又在播客節目當中逼問柯瑞，讓他只好回應，「我跟詹姆斯聯手太不現實！」

柯瑞回顧自己跟詹姆斯的關係是從2008年開始，當時他帶領母校戴維森學院闖進NCAA菁英8強，「如今已經過了13年多，這很瘋狂，當時他送了我一件球衣，到現在仍掛在我雙親家裡牆上，我永遠不會忘記旅程起步的地方，所以這很酷。」

「你可以打造一支夢幻總教練的球隊，有詹姆斯的能力與我的投籃，很顯然大家都會好奇，我跟他一起打球會是什麼樣子？」柯瑞說，「但這是不現實的，這也是我為何說我現在很好，你永遠不能遠離自己當下處境，也不能忘記誰跟你一起並肩作戰。」

「這就是我最好的答案，這很美好，也很瘋狂，我跟詹姆斯之間只有尊重和感激，考慮到我的出處，我們第一次的互動方式，到現在感覺仍然很不真實，但如果在2K遊戲當中，我們的聯手將會相當致命。」柯瑞說。