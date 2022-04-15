俄烏衝突持續近2個月，北京對俄國的入侵行徑始終避重就輕，維持曖昧的「中立」態度。前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）直言，中國的行徑看似矛盾，但其有一條不可逾越的底線，即防止俄羅斯總統普丁失去權力，避免俄羅斯政局陷入混亂動盪。

美國之音報導，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations)）日前舉行了一場探討北京在俄烏戰爭中兩難地位的視訊會議。麥艾文指出，雖然中國的行為充滿矛盾，但中國有一條底線，這條底線對北京而言「不是小風險而是大風險」。我認為中國人的真正底線是防止普丁失去權力，因為這是對中國和和其領導人習近平的生存威脅。

他認為，一個在戰爭中表現不佳的俄羅斯，我認為中國人都可以接受，因為俄羅斯會更需要中國。那是一個幫助中國與美國進行長期競爭的俄羅斯。但是，一個失去權力的普丁、政治不穩定的俄羅斯，這才是（中國）真正的底線。對於中國來說，他們會盡其所能阻止這種結果的產生。

美國負責東亞和太平洋事務的前助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）也在會上稱，雖然中國和俄羅斯的關係是機會主義的，但西方的大規模制裁會加速中俄關係變得更加緊密。

麥艾文直言，北京並不像世界所看到的在俄烏戰爭處於兩難的尷尬地位，因為「中國是通過長期的美中競爭的視角來看待烏克蘭衝突和中俄關係的世界。」

「我們正在迅速過渡到一個中俄結盟只會越來越緊密的世界。」麥艾文說， 就在兩周前，中國外長王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫，當時俄烏戰爭已經開打六周；當時王毅說，中俄都經受住國際風雲變幻新的考驗，兩國推進各領域合作的信心更為牢固。中方願推動中俄關係不斷向更高水準邁進。

麥艾文認為，全球各國正進入一個分裂的、重新排序權力關係的世界」。中俄的言行都顯示，它們試圖重新激發金磚國家的實質角色，建設南半球，專注反對美國霸權，反對西方制裁，反對西方聯盟。「我不期待冷戰、東西方陣營的重演，但我認為全球政治的性質將更加碎片化，貿易和投資連繫也將朝著這個方向發展。」