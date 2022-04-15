綠高巿議員初選鎮港選區 新人黃彥毓闖關成功 12:212022/04/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠高巿議員初選鎮港選區，新人黃彥毓闖關成功。(邁盟提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高巿議員初選鎮港選區5人登記預計提名4席，15日公布結果，陳致中30.74％、黃彥毓26.53％、鄭光峰25.80％、余宗熹9.97％、黃雍琇6.96％，因婦女保障名額，黃雍琇擠下余宗熹。 被視為一級戰區的前鎮小港，正國會陳致中與雄湧連線鄭光峰都有現任優勢，湧言會「高雄正能量」黃雍琇因為婦女保障名額提前保送，讓新系「邁盟」黃彥毓與湧言會轉支持的余宗熹搶拚最後一席，黃彥毓不僅闖關成功，民調還拿下第2高。 高巿綠營議員初選緊繃 鳳山鎮港參選人催票 民進黨高巿議員三民區初選民調出爐 議長大熱門康裕成最高 #黃彥毓 #余宗熹 #高巿議員 #初選 #鎮港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨高市議員民調初選 大旗美區今晚打頭陣 12:022022/04/11 政治 綠營高市議員初選民調 今晚抽到旗鼓鹽3搶2 13:032022/04/12 政治 綠營宜蘭市長人選 黨內初選賴瑞鼎勝出 11:472022/04/12 政治 民進黨高市議員初選民調 今起登場 04:102022/04/11 地方新聞 新北藍綠新人議員初選拚勝出 選戰策略大不同 18:382022/04/14 政治 周春米初選勝出 現新動態 15:012022/04/10 政治 民進黨頭城選區議員初選 林詩穎勝出 12:282022/04/14 政治 明初選民調登場 潘孟安挺「邁盟」 再為4人輔選 20:432022/04/10 政治 看羅智強風波 陳學聖曝自身經歷嘆：桃園地方整合不易 11:482022/04/10 政治 民進黨南市議員初選倒數 周春米、翁章梁輔選站台 04:102022/04/11 地方新聞 綠營議員初選大旗美民調打頭陣 李庭慧、林慧欣催票 16:262022/04/11 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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