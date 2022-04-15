民進黨高巿議員初選鎮港選區5人登記預計提名4席，15日公布結果，陳致中30.74％、黃彥毓26.53％、鄭光峰25.80％、余宗熹9.97％、黃雍琇6.96％，因婦女保障名額，黃雍琇擠下余宗熹。

被視為一級戰區的前鎮小港，正國會陳致中與雄湧連線鄭光峰都有現任優勢，湧言會「高雄正能量」黃雍琇因為婦女保障名額提前保送，讓新系「邁盟」黃彥毓與湧言會轉支持的余宗熹搶拚最後一席，黃彥毓不僅闖關成功，民調還拿下第2高。