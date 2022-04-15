本土法人今天出具報告指出，長榮(2603)、陽明(2609)第一季營收創下新高，看好單季獲利亦再創新高，第二季受疫情影響，營運創高將再等等，下半年迎來報復性反彈，恐怕出現搶運狀況，加上5月1日新的美國長約運價大漲，第三季將呈現旺季更旺情況。

長榮第一季營收1708.17億元，在非旺季期間再創新高，第一季也沒有去年第四季年終獎金等費用支出，法人估計每股盈餘將超越去年第四季，EPS挑戰17元以上。陽明第一季營收1067.04億元，EPS也將高於去年第四季的15.86元，達到16元以上水準。

第二季由於亞洲疫情再起，尤其大陸採取「強制清零」，生產、物流都發生狀況，製造商出貨不順，同樣影響貨櫃航運運送，預期衝擊貨櫃航運業第二季營運，營收及獲利再創高都將踩煞車，預期6月才會逐步恢復正常。

但疫情過後，原本受疫情阻擋的出貨，導致歐美零售通路持續消耗庫存，而第三季原本就是海運旺季，加上5月1日美國線運價預期大漲，6月底美西29個港口2萬多名碼頭工人假使換約不順，一旦罷工、封港等風波，將使貨櫃航運供給更為吃緊，造成搶運風潮，運價漲勢將無法預料，對長榮、陽明及萬海(2615)的獲利挹注更為可觀。

今天台股重挫200多點，不過，貨櫃三雄股價逆勢上揚，漲幅約在2％上下。