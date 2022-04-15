許多國家已將新冠肺炎視為流感，陸續釋出開放邊境的消息，台灣虎航看好疫後旅遊市場，且A320neo新機也將陸續完成交付，今宣布即日起進行機師、空服等人才招募，總招募人數上看百名。

受疫情影響，台灣虎航近2年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並進而決議開放邊境，台灣虎航表示將藉本次徵才，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。

機師的部份，台灣虎航將招募培訓機師、有經驗的正／副機師、CPL商用機師等職缺，招募時間為即日起至6月30日止，凡為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750 分以上，且符合民航局航醫中心體檢標準及台虎需求者都可報考。錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。CPL商用機師的招募時間則為4月18日至5月31日止。

客艙組員的招募時間為4月25日至5月8日止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，即可報考，搶先卡位畢業後的工作職缺。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於5月21日、22日進行初試；5月28日、29日進行複試，錄取的客艙組員，將於2022年下半年分批報到。

台灣虎航表示，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」（https：／／bit.ly／3EjXcXs），並於「客艙組員」或是機師的相關職務中查看報名及相關應試資格。