新台幣午盤貶1.35角 暫收29.139元 13:242022/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.139元，貶1.35角，成交金額6.65億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為29.05元，早盤最高29.05元、最低29.139元。1110415 第一銀青安退息速度領先同業 800萬房貸年省利息近萬元 網購遇詐等不到貨 金門男子白花6000元 #29 #13 #9元 #35 #暫收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1個字賠1.8萬 公車司機怒罵正義魔人「漢奸」 判賠3萬6000元 12:422022/04/14 社會 《金融股》第一銀青安退息速度領先同業 800萬元房貸族年省近萬元 09:312022/04/15 財經 《韓股》抗疫大鬆綁 KOSPI怕怕 12:182022/04/15 財經 中油持續吸收國際漲勢 下週汽柴油擬調降2、3角 13:242022/04/15 財經 《韓股》2700暫守 KOSPI收平 16:292022/04/14 財經 晶技匯兌收益助攻 Q1每股賺2.6元 04:102022/04/15 證券．權證 《電腦設備》上奇首季每股盈餘1.11元 07:382022/04/15 財經 《國際金融》ECB政策持穩 歐股堅挺 09:522022/04/15 財經 300元餐費如何撐到月底 網曝1招天天有肉吃 09:302022/04/15 生活 《金融股》外資唱旺兆豐金 喊目標價46.9元 10:012022/04/15 財經 早餐店半熟蛋比全熟多5元 老闆娘嗆：要顧太麻煩 網傻眼 05:002022/04/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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