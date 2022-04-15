LINE旗下加密資產與區塊鏈子公司LVC Corporation（LVC）近日宣布，針對日本市場推出的LINE NFT交易平台正式上線。首波開放交易的NFT種類相當豐富，包含日本演藝經紀公司吉本興業獨家創作的影片作品「Yoshimoto NFT Theater」以及日本經典動漫《機動警察》NFT，未來預計將有更多熱門角色與跨類型的數位收藏品陸續推出。

LINE表示，「LINE NFT」是LINE針對日本市場推出的NFT交易平台，用戶可輕鬆買賣NFT，還能將資產存放在數位錢包LINE BITMAX Wallet中。LINE BITMAX Wallet是LINE的數位資產管理服務，使用LINE帳號即可註冊，接著就能用LINE通訊軟體和好友互相贈送或交易NFT。未來，LVC將串接LINE其他服務和子公司，打造豐富多元的NFT體驗，讓用戶以趣味方式收藏數位資產。

LINE指出，即日起，LINE NFT釋出約40,000枚NFT，包括吉本興業推出的「Yoshimoto NFT Theater」，內含旗下知名搞笑藝人的獨家演出片段以及日本動漫神作《機動戰警》在問世30週年之際，特別打造的立體透視藝術品。另外還有人氣角色Gyuunyuu、小突兔（Usagyuuun!）、賤萌熊（Betakkuma）等影片項目。更多作品將從4月20日起陸續上架，像是日本體操王子內村航平退休珍藏版NFT和漫畫家Yashiroazuki的原創作品等。

LINE NFT的主要優勢在於包羅萬象的商品選項，並且讓用戶透過LINE通訊軟體就可輕鬆使用相關服務。LVC將持續與其他子公司合作，推出多元創新的體驗。