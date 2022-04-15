桃園市各接種站人潮爆滿。（崔美瑛提供／陳夢茹桃園傳真）

為提升疫苗覆蓋率，桃園市15日進行「60歲以上長者疫苗接種專案」，另也開放一般民眾隨到隨打。豈料近期疫情升溫，民眾又開始搶打疫苗，各接種站人潮爆滿、疫苗供不應求，接種站站長、里長甚至議員抱怨電話接不完。

「既然開放全年齡層疫苗就要準備夠！」中聖里里長崔美瑛痛批，最近中山國小有學生確診，確診數也攀升，民眾搶打疫苗，無論高端、莫德納疫苗數量都不夠，只好先替有通知單的長者先打，年輕人排序往後挪。她也點出，長者專案送700元禮券及1包好米，這次卻是用登記事後補發的方式，她無奈感嘆，挨罵的永遠是處於第一線的里長及醫護。

市議員張桂綿指出，各接種站人潮爆滿，60歲以上長者雖有收到疫苗接種通知單，卻因為還有一般民眾隨到隨打，接種量能被擠壓，她認為市府應該要預期到民眾會搶打疫苗，應事先做好分流等配套措施，而今天還只打半天，時間遠遠不夠，才引起民眾抱怨。

衛生局回應，原本60歲以上總催注人口數為13萬2095人，供各區公所發單通知前往接種站施打，依前3次長者專案接種經驗，長者實際發單到打率僅有約1成左右，原先疫苗是用1萬人次概估。

衛生局坦言，近期疫情升溫，再加上接種站開放非長者一般民眾到站施打，導致接種情形超出預期，除新屋區外其餘各區都有反映有疫苗追加需求，考量此次為長者接種專案，仍以服務發單長者為主，現場施打的民眾則依各站疫苗量能彈性調整供應，有登記者都會盡量全打完。