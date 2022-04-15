美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆與民主黨參議員梅南德茲等6名美國參眾議員，14日晚間抵台訪問，15日會見總統蔡英文。大陸國台辦發言人馬曉光15日答記者問表示，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。

馬曉光表示，葛瑞姆等人竄訪台灣，民進黨與台獨勢力巴結逢迎，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了祖國完全統一 和中華民族復興的進程，敦促美國政府用實際行動來兌現不支持台獨的承諾，而不是說一套做一套。