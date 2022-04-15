亞太電信今日舉行股東臨時會，通過亞太電信與遠傳電信合併案。由於台灣大哥大也有亞太電持股約2％，站在競爭對手的角度，自不樂見對手合併，現場仍派人表達意見，「台灣大哥大不同意亞太電信董事會通過與遠傳合併案」。

亞太電信今天舉行股東臨時會，股東投票通過亞太電與遠傳電信合併案、申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案，也為與遠傳合併，台灣走向「電信三雄」跨出重要步伐。

業界人士表示，台灣大哥大當然不會樂見「遠亞併」，譲最重要競爭對手遠傳變大後打自己，不同意也很合理，但又不能做得太難看，否則就是攪局，放棄參與此案表決算是「展現立場」。

台灣大哥大代表表示，依照企業併購法，台灣大哥大不同意亞太電信所通過與遠傳電信合併案，並放棄對相關合併案表決權。如果依法經過股東會通過此合併案，將異議，要求亞太電信按當時公平價格收買本股東持有之股權。

亞太電臨時股東會上發給股東異議聲明書，讓股東可聲明針對股東臨時會合併案異議的意見，如果股東臨時會決議通過後，可依企業併購法第12條第1項第2款於股東臨時會前已本聲明書表示異議，並放棄對該案之表決權，另將於股東臨時會後以書面向亞太電信請求，按當時公平價格收每本股東持有之股份。