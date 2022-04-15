立委林奕華、吳思瑤、陳椒華、蔡壁如今（15日）上午與動保團體舉行記者會，反對將寵物作為遊戲贈品，未來也盼透過修法方式，維護動物福利。（葉書宏攝）

台灣動物行政監督聯盟與立委林奕華（左起）、吳思瑤等人15日舉行「反對遊戲換活體動物」記者會，呼籲修法禁止以小鼠、兔子等活體動物當作遊戲贈品。（姚志平攝）

台灣夜市攤商常見將鼠、兔、烏龜等動物作為遊戲的贈品，立委林奕華、吳思瑤、陳椒華、蔡壁如今（15日）上午與動保團體舉行記者會，反對將寵物作為遊戲贈品，未來也盼透過修法方式，維護動物福利。

民進黨立委吳思瑤指出，寵物管理科終於上路，新單位有更強的政策能量，也應該帶來新作為。過去夜市攤商以不人道的方式將動物作為遊戲贈品，這是「動保法的漏洞」，更是「生命教育的死角」。

國民黨立委林奕華表示，舉凡利用寵物交換或贈與為名，但實際涉及其他經濟行為，都應立法禁止。而自己的修法版本也正在連署之中，盼本會期朝野共同努力，讓相關修法儘速三讀，以保障動物生命權。

時代力量立委陳椒華表示，支持終止活體動物當贈品的情形，籲農政機關1個月內，提出修法前過渡時期政策措施，強化業者輔導宣導，務必最短時間保障動物福利。

民眾黨立委蔡壁如認為，我國針對鼠兔鳥魚兩棲爬蟲等寵物收容沒有建立專責機關，相關不當飼養稽查標準也未建立，針對夜市種種違反動物福利的遊戲換取動物行為，應有更明確的管理規範。

台灣愛兔協會公共事務組長林樵說，台灣各地夜市、市集、園遊會等，以小動物當作消費者付費遊戲後的贈品，除現場環境不佳、遊戲過程不人道之外，後續衍伸一連串飼養與棄養問題，管理不易也造成動保行政的負擔。

台灣動物行政監督聯盟祕書長何宗勳表示，現行動保法常因遊戲、娛樂無法歸類為「賭博」或「不當目的」，只要現場沒有明顯虐待動物行為，或動物無明顯可見外傷，動保檢查往往難以落實，導致成為無效條款。

農委會畜牧處動物保護科長鄭祝菁表示，很多動保議題就是社會進步價值，任何提升動物福利修法都持支持態度，行政機關會針對厲害關係人的影響還是要提出評估，因為重視動物福利才會有寵物管理科的成立，未來不會僅侷限於犬貓，還會擴及其他寵物。