為接軌「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）標準，提高我國入會機會，行政院提出《著作權法》、《商標法》及《專利法》修正草案，全案經送立法院審議後，於今天完成三讀。未來，對進口、國內使用仿冒商標標籤、包裝者，將課以刑事責任；對於故意侵害他人著作權，也將採取非告訴乃論；新藥專利權人，也得於學名藥藥品許可證審查程序中提起侵權訴訟。

近年我國為爭取加入CPTPP，各部會已陸續啟動相關修法，包括《遠洋漁業條例》、《投資經營非我國籍漁船管理條例》、《漁業法》、《藥事法》、《化粧品衛生安全管理法》、《植物品種及種苗法》、《農藥管理法》等。

直到我國正式向CPTPP提出入會申請後，各部會更進一步提出有「CPTPP」三法之稱的《著作權法》、《商標法》及《專利法》的修正草案，以求提高市場透明度，並藉由法治的修訂，展現台灣爭取加入的決心。

3項修法草案自今年初起，陸續由政院核定後送交立院審議，並已於今天由立法院院會完成三讀通過修正。

在新修訂的《著作權法》部分，重點包含將「侵權情節重大」的非法數位重製、散布及公開傳輸行為，改為「非告訴乃論罪」，亦即「公訴罪」；至於何謂「侵權情節重大」，修正案明訂為有侵害他人有償提供的著作、原樣重製、造成權利人100萬元以上損害等3要件，則會視為侵權情節重大，以加強對著作權人的保護。

在《商標法》部分，修正重點在於刪除現行仿冒標籤民事責任，要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

同時，《商標法》修正案也增訂仿冒商標或團體商標之標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金。

在新修訂的《專利法》部分，重點包含當學名藥申請藥品許可證時，若主張新藥專利權無效或學名藥不侵權，新藥專利權人可於學名藥審查程序中提起訴訟；專利權人未提起者，學名藥藥品許可證申請人亦得提起確認之訴，以求盡快解決藥品專利有效性或侵權爭議。

民進黨立委賴瑞隆表示，基於經貿發展需要與國家整體利益考量，我國積極爭取加入CPTPP，以期與各貿易對手國或地區間互享自由貿易利益與地位平等，經檢視原先法令，其CPTPP智慧財產權相關章節規定確實有落差，因此確實有調整的必要。

國民黨立委楊瓊瓔提到，根據世界貿易組織所訂「與貿易有關之智慧財產權協定」第61條規定，「會員至少應對具有商業規模且故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則」，因此這次修法，確實能有助展現我國與國際接軌的決心。

民眾黨立委邱臣遠強調，協助促進台灣經濟貿易整合，是他進入立院的主要工作；因此，為符合CPTPP所設定的高標準，掃除貿易障礙，朝野合作完成修法，將有助接軌CPTPP，積極爭取國際組織，這將是促進台灣推展經濟貿易整合的重要一步。他說，相關法規完備後，民眾黨將督促政府入會工作，精確掌握成員國態度，透過諮商爭取更多認同。