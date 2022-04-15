共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚間率重量級聯邦參眾議員訪團搭專機訪台，蔡英文解除隔離後，今首場活動就是在總統府接見訪團致詞時表示，台灣期待能與美國共同促進印太地區經貿交流合作，並且帶來更多的繁榮。

總統還強調，俄國入侵烏克蘭事件也顯示，民主國家應該強化結盟的力量，共同防禦威權國家對於區域和平的干擾及威脅；台灣一直是美國在印太區域最堅持的夥伴，期待能夠在新的印太戰略中扮演積極的角色和美國等理念相近的國家，繼續共同維持印太區域的和平、穩定。

蔡總統致詞指出，這次的訪談的團員橫跨兩院也橫跨兩黨，顯示台灣在美國國會獲得跨黨派的高度支持，在座貴賓都是台灣的好朋友，非常感謝各位長期在美國會，堅定支持台灣積極推動台美關係的發展。

總統說，今天也很高興，再次看到葛瑞姆參議員跟孟南德茲參議員，葛瑞姆參議員在1999年擔任聯邦眾議員的時候就曾經來到台灣，2016年她就任總統不久後，也再次來訪。

總統指出，在過去20多年來，葛瑞姆在加強台美雙邊的經貿關係、支持台灣的國際參與等方面，都有重要的貢獻，是台灣在美國國會重要的支持力量。

她說，孟南德茲是從2009年擔任參議院台灣連線共同主席以來，多次領銜發起友台議案，強化台灣安全，提升台美關係，是台灣在美國國會的堅定友人。

總統說，她還記得2019年7月出訪過境美國，孟南德茲還專程從華府趕到紐約參加歡迎酒會，感謝對台灣正式的支持。

總統指出，台美之間能夠有堅若磐石的情誼，就是因為有各位貴賓能夠和台灣一起努力，就在本月10日，台灣關係法立法屆滿43年，各位在這個時候來訪格外具有意義。相信台美這樣持續深化交流，創造更多的合作成果。

總統說，過去幾年來，台美透過全球合作及訓練架構，還有印太民主治理諮商等機制，一起在印太區域推動民主良善治理及人權價值。

她說，台灣也期待能與美國共同促進印太地區經貿交流合作，並且帶來更多的繁榮。最後再次歡迎各位來訪的希望，美國國會共同為捍衛民主價值一起努力。