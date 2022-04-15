正妹要求被害人買特定禮物送她，1隻娃娃要價8000。（警方提供）

購物網站其實也是陳嫌虛設，假客服與被害人對話。（警方提供）

警方破獲陳嫌集團，逮捕12人查扣作案電腦。（警方提供）

33歲陳姓男子，找來3名年紀在24歲上下的正妹，在各大交友網站及APP註冊帳號，大量結識男網友，透過閒聊讓對方陷入情網，再以欠債要被賣去酒店為由，讓對方給錢，被害人給到一定程度，正妹也會和對方見面約會，但如果男生想牽手或更進一步，女方事後就會立刻封鎖、失聯，乾脆俐落避免麻煩，1年多來至少20餘人被騙，金額超過百萬元。

北市刑大偵七隊指出，陳男在2020年中旬籌組詐騙集團，找來3名年輕女子，利用交友網站結識被害人，雙方透過聊天發展感情，正妹們再看準時機，說自己或家人欠債，要被逼去脫衣酒店上班、接S。

男方這時已投入感情，為搏取女生好感，自告奮勇幫女生還錢，陸續支付金錢，陳嫌還請人設計一個購物網站，上面有布娃娃、包包、鞋子等高價商品，正妹會將商品連結傳給被害人，表示很想擁有，要被害人匯款購買，用各種方式詐騙男生財物。

若支付一定程度的金額，陳便認定這隻是肥羊，要正妹與對方見面，但若對方態度積極，想牽手、摟抱，甚至要求開房間，陳會要求約完會立刻封鎖對方，鎖定「規規矩矩」、「情竇初開」的男生比較好騙、沒糾紛。

北市刑大經連月追查，日前循線查緝陳男在內的12名犯嫌，初查共有20多人被騙，職業包括軍人、工程師和大學生，金額超過百萬餘元，全案依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪送辦。

陳姓男子還找來女子的「假父母」聲淚俱下，表示在外欠錢，要被害人幫忙支助還錢，共計有20名男子受害，2年多來初估詐騙金額破百萬元，警方在日前循線追查陳嫌等12人到案，訊後依《組織犯罪條例》、加重詐欺、偽造文書罪嫌送辦。