立法院會今天三讀通過「地方民意代表費用支給及村（里）長事務補助費補助條例」，將村里長事務補助費從現行每月4萬5千元調增至5萬元，每年增加地方財政支出4億6566萬元，自今年12月25日新任村里長就職日起施行。針對國民黨立委洪孟楷要求中央政府協助地方負擔增加經費，內政部表示，依規定由地方政府編列預算支應。

內政部表示，距離前次村里長事務補助費修法已逾22年，本次調整是合理反映近年物價波動情形，也有助未來村里長執行相關業務更有餘裕。

不過，此次修法增加村里長每月事務補助費5千元，須由地方政府編列預算支應，恐增加地方財政負擔，洪孟楷呼籲中央應該補助協助地方，減輕地方財政負擔。

內政部指出，依補助條例規定，村里長事務補助費是由各鄉（鎮、市、區）公所編列預算，這次修法通過後，各鄉（鎮、市、區）公所應依法辦理今年度預算追加，以支應12月25日至12月31日的村（里）長事務補助費差額，亦須配合調整明年度預算的相關科目經費，以符法令規定。