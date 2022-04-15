亞太電(3682)今日舉行股東臨時會，擬通過亞太電、遠傳(4904)合併案，現場小股東輪番上陣質詢，主要聚焦換股比例被賤價出售、大股東之一的台鐵是否表達意見、以及董事之一的李和音(鴻海董事代表、遠傳資深副總)利益迴避問題等，董事長陳鵬表示「淨值是一個電信公司合併案中，相對合理的價格」，合併股東長期權益來說，是有利的。

陳鵬表示，台灣電信產業多年來已經過度飽和，門號戶接近千萬，小業者經營困難，若想達到相當程度覆蓋率，就要砸下很大的資本支出，財務狀況也會受到影響，加上用戶補貼，也讓亞太電信持續虧損。他進一步說到，去年底台灣大(3045)合併台灣之星，隨著電信產業走向整併，市場上的競爭態勢又改變，故也審慎思考亞太電的未來，亞太電可以洽談的對象除了中華電外，就是剩下網路密切合作的遠傳，因此，和遠傳開啟合併談判。

至於換股比例引發小股東不滿，陳鵬表示，股東對於換股比例有不同意見，首先，何謂合理價格，合理的價格有很多，用不同案例來做比價，尤其是當公司虧損，合理的價格是什麼，不能完全用市價考慮，在綜合考量下，也有一些減項。陳鵬也強調，考量亞太電股東的長期股東權益，如果價格訂太高，收購方的董事會也會很難通過，因此，淨值是一個電信公司合併案中，相對合理的價格。

陳鵬也盼股東可以思考，未來電信從五家變成三家，就會從殺價競爭走向多元化資費方案，看好未來產業發展，股價就有機會上漲，加上獲利公司都獲得正常配息，因此，對股東權益來說，長期是有利的。