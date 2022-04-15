王彩樺將於「真愛秀・藍寶石大歌廳」首日演出。（高雄流行音樂中心提供）

蔡昌憲擔任「真愛秀・藍寶石大歌廳」首日嘉賓。（高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀・藍寶石大歌廳」將於4月30日起一連2天在高雄流行音樂中心登場，首日由林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫及張秀卿輪番演出，第2天則有陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫 及張秀卿等人壓陣，節目精彩可期。首日嘉賓蔡昌憲與高雄甚是有緣，包括高流跨年、大港開唱，甚至連他的專輯新歌都是由高流執行長李欣芸操刀製作，雖然沒趕上秀場文化，但對於此次受邀與王彩樺合作歌廳秀短劇，蔡昌憲深感榮幸。

蔡昌憲這次最期待美鳳姐的演出，因2人過去曾在戲劇上合作，美鳳姐飾演他在劇中的媽媽，當時一場他借位甩美鳳姐巴掌的戲，蔡昌憲演起來戰戰兢兢，至今難忘。王彩樺則分享這次和蔡昌憲合作短劇是真實演出，歡笑背後也有小人物為了討生活的辛苦點滴，絕對令觀眾回味。談及過往秀場趣事，王彩樺回想一次因穿著比基尼清涼演出，獻唱動感舞曲〈我的一顆心〉時左肩帶突然斷了，差一點走光、「長輩」跑出來見人，幸好她臨危不亂，手捧著左心房才順利把歌唱完。

母親節即將來臨，王彩樺分享2個女兒每年母親節都會表示心意送禮物或寫卡片，讓自己很感動。女兒被封最美星二代，是否讓女兒發唱片或參與演戲？王彩樺謙稱感謝媒體對女兒的誇讚，演藝圈太多優秀的人才，女兒除了需要更多的磨練和學習，主要還是看她們自己的興趣，做父母的會尊重她們的選擇，成為他們的後盾、支持她們選擇的路；「真愛秀・藍寶石大歌廳」購票可洽ibon售票系統。