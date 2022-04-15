澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦15日舉行第一季銀行業保險業運行發展情況發布會上，針對近期疫情散發對部分地區的生產生活造成了影響，「緩交房貸」呼聲再次高漲。已有部分銀行允許房貸延期還本付息。對此，大陸銀保監會統計資訊與風險監測部負責人劉忠瑞指出，已合理延後還款期限，緩解受疫情影響客戶還款壓力。

劉忠瑞表示，2020年新冠疫情暴發之初，銀保監會立即印發了《關於加強銀行業保險業金融服務配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，明確對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調整住房抵押、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。隨後，人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外管局5部委聯合制定了《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，進一步明確了靈活調整住房抵押貸款還款安排，合理延後還款期限的政策措施。從執行情況來看，銀行機構按照監管要求，完善工作機制，明確申請流程，拓寬辦理管道，積極做好政策落實。

劉忠瑞稱，2020年以來，銀行機構通過延後還款期限，調整還款計畫，以及對符合條件的客戶不催收、不報徵信、不納入黑名單等措施，為受疫情影響客戶紓困解難。舉兩家銀行的例子，建設銀行累計為100萬的客戶延後抵押貸款還款期限，金額大約是4330億元（人民幣，下同）。農業銀行辦理抵押貸款延期140萬筆，金額4658億元。有效緩解了受疫情影響客戶還款壓力，為打贏疫情防控攻堅戰、阻擊戰提供了有力支持。

針對當前疫情散發影響的情況，劉忠瑞表示，銀保監會將進一步抓實抓細政策落實，指導銀行業金融機構強化責任擔當，加強組織領導，完善落實機制，豐富辦理管道，提高工作效率，加強與客戶溝通，通過靈活調整抵押貸款還款安排、合理延後還款期限等方式緩解受疫情影響客戶還款的壓力，切實將政策落實好、落到位，充分發揮金融機構在抗擊疫情工作中的積極作用。