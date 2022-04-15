歐美歌后蕾哈娜今年34歲，出道多年唱過許多膾炙人口的歌曲，在全球樂壇享有一席之地，2017年更是推出自己的彩妝品牌，賺的盆滿缽滿，事業一路開掛，2021年時戀上饒舌歌手公開認愛，隨後被拍到肚子大了，她大方承認懷孕，分享準媽媽的心路歷程，沒想到遭爆料蕾哈娜男友劈腿被抓包，讓蕾哈娜毫不猶豫分手，引發網路熱議。

2003年時出道的蕾哈娜頗有音樂天賦，嗓音擁有強大爆發力，獲得全球歌迷的喜愛，全球唱片銷量已超過3億，是唱片銷量最多的藝人之一，曾獲得8次葛萊美獎項肯定，音樂事業一帆風順的她在2017年開創自己的美妝品牌，銷售額一年就創下5.5億美元，比她在演藝圈賺的還要多，也讓她成為最富有的的女性音樂人。

蕾哈娜過去有許多戀情，最廣為人知的昰2009年時男歌手克里斯小子對她施行家暴，這段感情也就此破局。她前陣子接受採訪提到現任男友A$AP Rocky（速可達硬漢）稱兩人是多年的朋友，是因為工作才出現契機，覺得可以嘗試在一起。蕾哈娜更說她媽媽很喜歡A$AP Rocky，在蕾哈娜懷孕後A$AP Rocky曾暗示自己會跟蕾哈娜組建家庭，並開心表示會成為一個非常棒的父親。

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

今日凌晨推特上一位時尚博主突然爆料，稱A$AP Rocky背著蕾哈娜偷吃合作的設計師，這行為惹怒蕾哈娜，即使肚子裡懷著孩子也選擇分手。蕾哈娜曾經在採訪中說過10年後無論有沒有伴侶，自己都會有3、4個小孩。而該則爆料目前衝上推特熱門，雙方的經紀公司還未回應不知真偽。