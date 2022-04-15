出大事！俄「莫斯科號」黑海沉沒 俄股又爆慘案

俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」。（圖／路透）

俄羅斯國防部證實，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭大火吞噬後沉沒；烏克蘭稍早聲稱以飛彈擊沉這艘俄艦。此舉不但重創俄軍信心，也是俄羅斯數十年來最大軍用戰艦沉沒事件，消息傳出後，俄股14日暴跌逾5%。

路透報導，據俄國國防部說法，莫斯科號因不明原因起火，引爆艦上彈藥爆炸而失火，所幸艦上主要武器皆未受損，而500名船員也已撤離至黑海上的其他船艦。

烏克蘭方面卻聲稱，烏軍發射2枚海王星反艦飛彈擊中莫斯科號，造成艦上彈藥爆炸，加上俄軍因天候不佳難以救援，導致莫斯科號沉船。不過俄方未承認莫斯科號遭攻擊，僅說正在調查這起船艦意外失火的原因。

專家表示，莫斯科號配備16枚飛彈，一旦沉沒失去作戰能力，不僅重創俄軍信心，對在黑海戰力也是嚴重打擊，更是數十年來俄羅斯最大軍艦沉沒事件。

消息傳出後，俄羅斯股市出現重挫，以美元計價的RTS指數14日狂瀉5.62%、收941.05點，為3月下旬以來新低。