台東縣延平鄉桃源國中校園出現1隻保育類領角鴞幼雛，萌翻師生。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

獨》保育類領角鴞幼雛白天現身校園 師籲：別急著撿

台東縣延平鄉桃源國中校園出現1隻保育類領角鴞幼雛，萌樣引起騷動。學生說「先不要碰牠，不然牠會被鳥媽媽拋棄」師生僅在旁觀察，成為最佳示範。台東縣府農業處肯定表示，若發現野生動物建議先觀察，但有受傷情形可通報縣府農業處，將由專業保育人員接手照料。

桃源國中李姓教師貼出一段可愛呆萌的領角鴞幼雛影片，詹姓學生在校園中發現1隻落單的幼雛與牠四目相對；老師詢問「在幹嘛呢？」，學生回「不要碰牠，不然牠會被拋棄」。

李老師點點頭並表示，希望晚上的時候，雛鳥的爸媽會來接牠回家，師生在教室外上了1堂自然教育課，此舉成為發現野生動物的最佳示範。

農業處長許家豪表示，春天正值鳥類幼雛出巢學習獨立的季節，這季節民眾發現後不一定要急著撿牠，母鳥或巢穴可能就在附近捕食等，或許只是雛鳥正在學習飛翔過程，人類太快介入不見得有幫助。若有時間可保持一段距離觀察，防止野狗等其他動物侵害，盡量避免急著將牠帶離現場。

許家豪進一步指出，台東生態環境良好，山區多，時常有領角鴞出現，呼籲民眾不要隨意騷擾捕獵保育野生動物，但若發現野生動物有受傷情形，可通報縣府農業處，將轉交動物醫院照顧。

此外，領角鴞屬夜行性動物，多以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，餵食並不容易，若要照顧到成鳥野放，需要一段時間，若是原本就體弱的幼雛更難照顧。