新北市昨日傳出兩名媒體記者確診，1人更參與市長侯友宜與衛福部長陳時中出席的記者會，新北市衛生局表示，目前匡列人員39人PCR均採陰。昨現場參與記者會人員128人，7名接觸者自主快篩均為陰性，其餘參與人員121人開始7天自我健康監測。新北市長侯友宜因在自我健康監測期間，原定今上午前往永和保福宮及珠蔥行銷行程都取消改由副市長謝政達、陳純敬出席。

衛生局表示，經疫調2名媒體記者均有出席4月11日上午在亞東醫院舉辦的記者會，該場活動參與人員均全程配戴口罩等適當防護，醫院將通知參與人員進行7天自我健康監測，期間如有不適，則快篩採檢。

目前兩位媒體記者工作場域接觸的相關人員共46人，其中4人匡列居隔、21人自主健康管理、21人自我健康監測、目前39人PCR採檢均為陰性、其餘自主快篩均為陰性。

至於兩位媒體記者1人喉嚨痛、全身痠痛，1人輕微咳嗽外，目前健康狀況穩定，休息治療中。

市府記者室及舉辦記者會場地均已在第一時間完成清消，後續依相關防疫規範進行疫調匡列。