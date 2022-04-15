針對是否能在校園普設運動防護員，台中市府表示，持續向中央積極爭取。（盧金足攝）

前台中市議員張芬郁和多名運動教練舉行記者會，呼籲教育單位關心小選手，在國中小學普設運動防護員。（盧金足攝）

台中市議員參選人張芬郁與教練、家長15日爭取校園普設運動防護員，保護運動員避免運動傷害，對此，教育局指出，校園運動防護員非法定編制，但目前教育部體育署有訂定《高級中等學校進用運動防護人員巡迴服務計畫》補助經費，市府持續向中央積極爭取。

台中市一名14歲少年反覆腰疼超過一年，直到日前無法忍受，到大里仁化診所就診，竟是腰椎體輕度壓迫性塌陷及長出骨刺，少年是舉重選手，疑因操練不當出現運動傷害，前市議員張芬郁和多名運動教練舉行記者會，呼籲教育單位關心小選手，在國中小學普設運動防護員。

教育局表示，110學年度已補助大甲高中等15所高中聘任運動防護員，並巡迴服務14所國中小、42個運動團隊；另針對國中小設置運動防護員，中央目前未訂有補助計畫，對此市府持續籌措經費，針對有提出需求的學校審查核定補助，全力維護運動員健康。

教育局指出，對於該舉重學生狀況，經詢學校已與鄰近物理治療師搭配運動防護工作三年多，自110年度起也補助該校經費提供選手運動防護或物理治療服務。

參與舉重訓練的學生已加強關心身體發展狀況並進行傷害評估，並建議該生休息且轉往專業門診確認狀況，以利後續治療與恢復。對於學校是否有過度操練等情形，市府將進一步調查，維護學生權益。

此外，教育局也積極向下扎根國中小運動團隊的運動防護觀念與降低運動傷害，自110年度起更訂定台中市國民中小學運動代表隊運動傷害防護計畫，挹注經費補助19所國中小學校，今年擴增計畫並調整為學年度，符合學校訓練與比賽需求。

教育局強調，近年來同步與中國醫大附設醫院等17所院所合作，打造運動防護醫療網，提供優惠門診服務（如緊急病患優先特別診療及轉診、運動傷害特別門診，快速通關或費用減免等服務），提供台中市學校的優秀運動選生快速及便利的醫療服務。

同時，教育局為維護選手的運動安全與爭取最佳運動成績，也自110年起在全國中等學校運動會競賽期間設置運動防護團隊，今年也補助參與學生運動聯賽決賽國中球隊隨隊防護經費，以提升選手競技實力與賽場球員防護。

教育局表示，市府非常重視運動防護，除於教練講習安排運動防護課程內容，提升教練專業知能外，同時藉由各項防護計畫與深化防護觀念，確實進行學校運動選手的健康管理，並透過合作醫療院所診治與協助，縮短復健期程與獲得良好恢復，保障選手運動安全。