今天在大聯盟場上洋基以3：0解決藍鳥，報了上一場的仇，洋基派出塞弗瑞諾(Luis Severino)擔任先發投手，他繳出絕佳表現，主投5局僅被敲2安打無失分，有6次三振、2次保送，自責分率2.25，接力的6位投手也都成功封鎖藍鳥打線，還讓昨天揮出三響炮的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)苦吞4支0，而且4次都是三振出局。

Luis Severino showed signs of his 2018 form vs the Blue Jays. He struck out Vlad Jr. three times with secondary pitches. The changeup twice and the cutter once. All of his pitches were working tonight. He also recorded strikeouts with the fastball and slider. He threw 83 pitches. pic.twitter.com/HfmyPleYK0 — Julian Guilarte (@JulianGuilarte1) April 15, 2022

塞弗瑞諾在9日出賽3局失掉2分，但此戰他找回水準，並成功拿下首勝，今天他對上兇猛的藍鳥打線毫不畏懼，首局就用變化球賞給小葛瑞洛三振，次局他一度讓打者上到二壘，仍成功解決前兩棒無失分，第3局連續三振小葛瑞洛和小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，接著洋基靠捕手崔文諾(Jose Trevino)敲安拿下首分。

第4局塞弗瑞諾再次放送2K，苦主是畢吉歐(Cavan Biggio)和艾斯皮諾(Santiago Espinal)，第5局繼續三振小葛瑞洛，90 mph變化球讓對手揮棒落空。下半局洋基再添分數，這回又是崔文諾，他敲出一壘安打，讓藍鳥新王牌投手高斯曼(Kevin Gausman)吃鱉，今天高斯曼投5.2局失2分承擔敗投，自責分率4.22。

塞弗瑞諾投完5局功成身退，里奇(Lucas Luetge)、新援卡斯卓(Miguel Castro)、荷莫斯(Clay Holmes)、格林(Chad Green)、查普曼(Aroldis Chapman)上場，他們1分未失，加上洋基在8局敲出保險分，成功拿下比賽勝利。打線部分賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、勒瑪修(DJ LeMahieu)都是4支1，奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)與崔文諾合敲6安。