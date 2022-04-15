今天在大聯盟場上洋基以3：0解決藍鳥，報了上一場的仇，洋基派出塞弗瑞諾(Luis Severino)擔任先發投手，他繳出絕佳表現，主投5局僅被敲2安打無失分，有6次三振、2次保送，自責分率2.25，接力的6位投手也都成功封鎖藍鳥打線，還讓昨天揮出三響炮的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)苦吞4支0，而且4次都是三振出局。
塞弗瑞諾在9日出賽3局失掉2分，但此戰他找回水準，並成功拿下首勝，今天他對上兇猛的藍鳥打線毫不畏懼，首局就用變化球賞給小葛瑞洛三振，次局他一度讓打者上到二壘，仍成功解決前兩棒無失分，第3局連續三振小葛瑞洛和小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)，接著洋基靠捕手崔文諾(Jose Trevino)敲安拿下首分。
第4局塞弗瑞諾再次放送2K，苦主是畢吉歐(Cavan Biggio)和艾斯皮諾(Santiago Espinal)，第5局繼續三振小葛瑞洛，90 mph變化球讓對手揮棒落空。下半局洋基再添分數，這回又是崔文諾，他敲出一壘安打，讓藍鳥新王牌投手高斯曼(Kevin Gausman)吃鱉，今天高斯曼投5.2局失2分承擔敗投，自責分率4.22。
塞弗瑞諾投完5局功成身退，里奇(Lucas Luetge)、新援卡斯卓(Miguel Castro)、荷莫斯(Clay Holmes)、格林(Chad Green)、查普曼(Aroldis Chapman)上場，他們1分未失，加上洋基在8局敲出保險分，成功拿下比賽勝利。打線部分賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、勒瑪修(DJ LeMahieu)都是4支1，奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)與崔文諾合敲6安。
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