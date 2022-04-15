話題不斷的男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，不只有陣容堅強的導師陣容Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪、田一德，還將有機會邀請到「酷龍」具俊曄擔任音樂製作人，替八大行星中打造專屬的音樂作品。

在節目如火如荼製作過程中，詹仁雄日前在與圈內朋友的飯局上遇到大S、具俊曄夫婦 ，不錯過與韓流始祖偶像交流的機會，雙方不只分享繪畫、音樂、設計上的各種想法，也交流偶像、娛樂、音樂的製作經驗。

詹仁雄藉機親自對具俊曄提出合作邀約，力邀他為原子少年八個星球團體其中一團擔任音樂製作人，詹仁雄也分享日前節目釋出的花絮影片，還有多位選手自創曲Demo，具俊曄表示節目概念很有趣，選手呈現的創作才華感覺很有潛力，在詹仁雄提出邀約想法時，具俊曄也表現出高度關心，「可以進一步談談合作可能性！」聽到有機會和具俊曄合作，製作團隊及選手們都精神一振、非常興奮期待。

「酷龍」成員具俊曄與大S結婚後一舉一動都成為外界焦點外，台灣姐夫具俊曄的才華 也備受台灣娛樂圈注意，因此製作團隊聽聞他有意願接洽更多合作細節，已經迫不及待提出合作計畫，期待早日讓觀眾們看到最精采的跨界合作！

知名製作人詹仁雄砸重金1.2億元製作，籌備超過一年打造未來潛力偶像新世紀男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，為讓選手們實際獲得藝人及明星導師的專業指導，節目環節中除了安排導師們親自加入合作表演，也邀請線上藝人GEmma吳映潔、JPM、陳漢典、前嘻哈團體大嘴巴成員愛紗來重新演繹及合作熱門經典舞曲。

上周，原子少年官方釋出80位選手整齊劃一的開場舞影片之後，引起廣大的迴響，節目影片及花絮更被網友截圖上傳至推特，引發不少日本粉絲的關注，不但主動為支持的選手應援並將影片內容翻譯成日文，甚至跨海打開App投票，製作單位也因此緊急在Twitter設立官方帳號，看來原子少年未來開播後的爆紅聲勢指日可待！《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。