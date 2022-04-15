連接高雄鳳山五甲與前鎮草衙地區的海邦橋歷經17個月建造完工，高雄市長陳其邁15日特地前往參加通車典禮。（洪浩軒攝）

連接高雄鳳山五甲與前鎮草衙地區的海邦橋歷經17個月建造完工，高雄市長陳其邁15日特地前往參加通車典禮。（洪浩軒攝）

連接高雄鳳山五甲與前鎮草衙地區的海邦橋歷經17個月建造完工，高雄市長陳其邁15日特地前往參加通車典禮，海邦橋正式啟用後，接續市府將改建並拓寬鄰近的媽祖港橋，搭配未來捷運黃線通車，讓便捷交通創造當地繁榮景象。

鳳山五甲與前鎮草衙地區被前鎮運河阻隔，除導致經濟發展受限，前鎮區鎮海路沿線居民若要穿越前鎮河至鳳山區五甲公園運動或通學、通勤，需往南繞行至媽祖港橋，對於兒童、老人及行動不便者而言相當不便，又因車輛繞行而增加媽祖港橋交通壅塞，另考量75期重劃區人口日益增加，因此，決議興建海邦橋供人車通行。

為因應地方民意並考量75期重劃區人口日益增加，高市府規畫在兩地交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，縫合鳳山區五甲、前鎮區草衙交界處，也串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街，解決河岸兩側居民的交通需求，車行橋也由當地民眾決議正式命名為「海邦橋」。

高市府工務局新工處說明，海邦橋採場鑄鋼拱造型設計，橋面寬16.5公尺、長54.5公尺，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，串連前鎮河兩岸五甲與草衙兩區域，工程經費約1億3466萬元。

陳其邁出席海邦橋通車典禮表示，海邦橋是串連鳳山五甲與草衙地區最重要的連通道，預估可以紓解媽祖港橋大概50％的車流量，且海邦橋通車後讓當地有更便捷的生活圈，感謝工程人員在短短17個月迅速完工，接續媽祖港橋也會改建，未來捷運黃線也即將串連整個南高雄，對於前鎮和鳳山一帶的交通路網必定會更便捷。