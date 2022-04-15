亞太電(3682)今(15)日舉行股東臨時會，討論亞太電信與遠傳(4904)合併案，儘管小股東砲聲隆隆，就連亞太電第四大股東台灣大(3045)也派出代表，表達不同意亞太電信董事會通過與遠傳合併案，但最終「股權說了算」，亞太電併入遠傳合併案依舊過關。

今日臨股會現場，除小股東砲聲隆隆質疑亞太電與遠傳的合併案外，身為亞太電第四大股東的台灣大也派代表參加，台灣大代表指出，依照企業併購法，台灣大不同意亞太電所通過與遠傳合併案，並放棄對相關合併案表決權，其也強調，如果依法經過股東會通過此合併案，將要求亞太電按當時公平價格收買台灣大股東持有股權。

儘管今臨股會插曲不斷，但最終股權說了算，最終股東投票通過亞太電與遠傳電信合併案、申請有價證券終止上市買賣、停止公開發行暨辦理解散案。

亞太電與遠傳合併案，預計將由遠傳發行3.57億新股，斥資247億元收購亞太電，每1股的亞太電信換遠傳0.0934406股，合併後鴻海(2317)將持有遠傳4%股權；至於合併基準日為9月30日，惟該案仍需主管機關NCC及公平會審核通過。

另外，台灣大也強調，「以台灣大的立場，產業整併是好事，但要兼顧小股東權益。」