【旅遊經 編輯部報導】

現在上陽明山，除了賞海芋、繡球花外，陽明山還捎來春季季節難得限定的楓紅美景，每年3月下旬到5月間就是槭樹發新芽楓紅的時間，也因此讓士林菁山社區火紅起來，春末夏初的山景，正由槭樹開始進行換妝，從黃、橘急速翻紅，將原本翠綠山頭點綴多樣色澤，呈現網美級景致，內行人快趁假日上山搶拍這大自然風情。

充滿紅色視覺饗宴

隨著時序變色的槭樹

槭葉從黃、橘急速翻紅

在菁山社區展開紅葉的槭樹，俗稱「紅葉雞爪槭」，是早期菁山居民將日本槭的枝芽嫁接於臺灣本土青楓的枝幹上的品種，葉面呈五至九掌狀分布，每年四月底及十二月初有兩次轉紅，葉紅的時間可達二至三週之久。現正時逢槭樹初生季節，嫩葉豔紅隨風飄揚似火，彷彿置身異國的氛圍，吸引不少民眾每年朝聖！從即日起至五月初，沿著平菁街及菁山路一帶，或社區內的眾多特色餐廳及農場外，皆可欣賞到隨著時序變色的槭樹，充滿紅色視覺饗宴，千萬不容錯過這絕佳的觀賞期！

菁礐古圳曲折蜿蜒古樸的石板路

菁礐古圳意象

除賞春楓紅葉外，大地工程處更建議民眾多加停留，探訪社區內的精選秘境。沿著菁山路旁木棧道步行，透過與車道區隔的路徑，舒適安全走進「賞楓平台」，飽覽鄰近山巒綠意。續往前行，不時望見隱身山谷間成群俗稱「大耳朵」的衛星碟形天線，巧妙形成另類特殊地景。最後再進入菁山路131巷，抵達「菁礐古圳」，水源引自水質清澈的菁礐溪，是地方得天獨厚的自然景觀與歷史人文特色景點，颯颯竹林映著清澈活水，踩著曲折蜿蜒古樸的石板路，感受涼爽的林蔭圳道，是一趟郊山休閒放鬆之旅！

※交通：

自行開車：由士林區經仰德大道，至善路3段71巷，沿平菁街至菁山路。大眾運輸：搭乘捷運至劍潭站或士林站後，轉搭303號公車，至「下過溪」站下車。

圖：臺北市政府工務局大地工程處提供