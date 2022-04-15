近日有外媒披露，美國晶片軟體供應商新思科技（Synopsys）遭美國商務部調查，主要原因是新思遭指控將關鍵技術轉讓給大陸企業，違反美國所做出的制裁規範，目前相關調查仍在進行中，當局尚未做出最終裁罰。

綜合外媒報導，美中關係惡化，美國先前就針對大陸高科技、晶片及航太產業進行制裁，並將多家企業列入黑名單，包括華為、中芯國際等公司，同時美國商務部也禁止當地所有相關技術、企業與大陸方面有貿易往來，若有需求要先申請許可證才會放行。

報導指出，新思科技被指控，該公司向華為旗下海思半導體提供晶片設計與軟體，以便提供給中芯國際生產。去年12月，新思科技也收到美國工業與安全局（BIS）發出的傳票，主要是其涉嫌與某些大陸實體進行交易，但公司並未提供進一步細節。

當時新思科技對外表示，該公司遵守所有法規，並努力對這項調查做出回應，而美國工業與安全局則強調，會積極調查關於違反《出口管理條例》的指控，包括試圖向實體名單上的當事方或在當事方之間轉讓受控物品或技術，調查結束後，所有執法行動都會公開。