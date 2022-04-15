台北市勞動局長陳信瑜爭議不斷，北市議員游淑慧日前踢爆，陳信瑜曾以近3萬元的特支費，向丈夫所經營的貿易公司採購紅酒，其中還有部分費用使用地點是在高雄，讓議員質疑不法使用特支費，對此，陳信瑜急忙回應表示，都是給同仁慰勞的歐咪呀給，但議員徐巧芯發現，項目中還有臭豆腐，徐也酸，臭豆腐從高雄拿回來，我可不敢吃。

民政委員會今天也特別針對特支費部分，要求陳信瑜提出詳細資料，豈料，她竟以當時同仁提供非市府一致性的格式給游議員屬於疏失，不願提供詳細資訊，讓所有議員無法接受，最後決議請市府於一周內提供陳信瑜局長特別費報支明細，議員鍾沛君更痛批，何時提出資料就何時再開會。

游淑慧指出，從特支費的細項報告來看，許多消費地點都在高雄消費？又不是國民旅遊消費要異地消費，盼政風處能詳細明察；徐巧芯也質疑，有些地點是在林口，還有許多小額消費寫著慰勞同仁，地點在高雄，令人匪夷所思。

陳信瑜隨即搭話說，因為我買高雄的歐咪呀給慰勞同仁；徐巧芯表示，那9月8日在高雄買臭豆腐，難道也是買回來給北市府同仁吃？如果是這樣，我想我也不敢吃；陳信瑜才改口說，是去高雄參訪慰勞同仁，說詞反覆。

此外，委員會也在開會前多次向陳信瑜索取特支費細項，但她卻以非市府一致性格式為由，不願提供詳細資訊；鍾沛君踢爆，在游淑慧索資後，局長發現特支費出問題，後來還撤回單據，補上現金。

最後，委員會要求北市府在一周內提供陳信瑜局長特支費細項到議長辦公室，供議員參閱；對此，陳信瑜說，局內同仁因公外出誤餐或因公關需要的餐飲，以及犒賞員工慰勞餐敘，皆報請特支費。

另外，陳信瑜指出，特支費在1萬元以內，可向任何人購買商品，但日前因議員索資後，再次檢視發現，有兩筆金額超出1萬元，對於我的粗心不察，在此鄭重向社會大眾道歉。