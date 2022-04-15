共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚間率重量級聯邦參眾議員訪團搭專機訪台，蔡英文解除隔離後，今首場活動就是在總統府接見訪團；葛瑞姆致詞表示，中國所對全世界所做的一切，「是時候要讓他們能夠付出更龐大的代價」。

他強調，相信只要珍視所熱愛的一切，一定會積極的因應，因為如果放棄台灣，相當於放棄了自由及民主，甚至放棄了自由貿易，這樣對全人類都是非常重大的遺憾。

葛瑞姆致詞指出，美國政界兩黨意見諸多分歧，「但是我們兩黨一起來台灣，我們是團結的」。在俄羅斯入侵烏克蘭之際，面對中國威脅的台灣，使美國面對中國威脅台灣這樣的議題，也是空前的團結，此次來訪，要展現對台灣的支持及對台灣的熱愛。

他說， 他們熱愛自由，熱愛台灣能夠展現現在成就的一切能力，也非常熱愛有能夠自由選擇自己的領導人的權力，他們也熱愛法治，旦在此另外一個重點就是，當中國對台灣日益挑釁時，該怎麼因應。

他說，當他們在此展現對台灣的支持的時候，對於在烏克蘭發生了一切也感到痛心疾首。台灣人民已經慷慨捐贈了近4千萬美金的物資給烏克蘭，中國所做的一切等於是在助長俄羅斯的暴行，在台灣支持的時候，今天美國中情局局長也提到，針對俄羅斯情勢發表意見時，稱習近平是普丁最忠實的盟友，因此在烏克蘭的情勢當中，中共及台灣人民之間的反應差距，對比非常鮮明。

他說，在經濟層面，台灣是全世界在數位方面最不可或缺的夥伴，因此希望進一步強化跟台灣的經濟關係，非常希望接下來有很好的成果。

他指出，美國人民非常徹底的了解台灣對美國有多麼重要， 全世界其實有非常大的輿論壓力的正在齊聚，針對所看到的暴行齊聲譴責，現在北約更加的強大，而不是更加脆弱，甚至阿伯人跟以色列人在這個情況之下也團結一起幫忙，因此這個時候的壓力，其實對中國共產黨來講，其對全世界的許多的壓迫，現在也是有一股反抗的力量，所以這個時候對台灣人民來講也是一大利多。

他表示，中國所對全世界所做的一切，是時候要讓他們能夠付出更龐大的代價；中國共產黨對台灣人民進行網路攻擊，對台灣的經濟繼續網路攻擊，這也要付出代價。現在美國人，在自由的前提之下，更加的團結。