中國小鵬汽車董事長何小鵬在微信朋友圈發文表示，如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月可能大陸所有的整車廠都要停工停產了。

不過何小鵬也提到好消息，表示部分部委和主管部門正在盡全力協調，期望更多政府和主管部門們的支持和共同努力。

華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東今日也在朋友圈發文稱，如果上海不能復工復産，5月之後所有科技／工業産業涉及上海供應鏈的，都會全面停産，尤其汽車産業。

他表示，4月中旬開始，部分企業就已經開始因上海等封閉導致供應鏈斷供停産了。如此持續下去，産業經濟損失／代價將會很大。

由於上海持續封閉管理，作為中國最重要的整車生產基地，上海聚集了特斯拉、上汽、蔚來、福特、通用、BMW、標緻等汽車品牌，對境內汽車的生產、研發至關重要，小鵬汽車雖然沒有在上海製造，但有研發中心位於上海。

根據小鵬汽車財報，2021年全年小鵬汽車總共交付98155輛，年增263％，首次奪得造車新勢力全年交付冠軍。