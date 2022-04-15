台灣疫情持續升溫，相較於已經完全解封的國家來說，確診案例增加的速度不算快，對此，疾管署預防接種諮詢小組召集人（ACIP）李秉穎則說，參考國際經驗來看，這波疫情要結束至少要4至5個月，但台灣屬丘陵式疫情，上升速度較慢，下降時間應也會比較慢，整體會拖較久，所以短期內應不會結束。

李秉穎在節目《年代向錢看》上表示，大陸硬封城從疫情初期到現在都一樣，但其他國家少有這樣的措施，而台灣採取重點式防疫，針對有傳染風險的群聚或個人，進行接觸者疫調和匡列隔離相關措施，而不是廣泛地封鎖。

李秉穎指出，未來疫情會怎樣很難預測，放寬防疫規定的時候，就有人說兩三天會破千，他當時就覺得不會很快上升，因為台灣防疫還是有一定的強度，針對確診者有些限制與規定，不向某些國家已完全鬆綁，即便是確診者，出門也不受限。因此台灣目前疫情上升的速度比較慢。

李秉穎也說，別人都是「高山式疫情」，台灣則是「丘陵式疫情」。觀察他國經驗發現，那些國家從上坡到下坡的時間大概經歷了4、5個月，採取解封步驟後，疫情要回到疫情流行前的水準至少要4個月，而如今台灣上升速度較慢，推估下降速度也會比較慢，也就是說整體時間會拖更長，因此短期內我們現在所面臨的疫情可能不會結束。

李秉穎坦言，這波疫情可能會破千，但是否會破萬則很難預測，他也無法確定。