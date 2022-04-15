投資臺灣事務所15日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添高柏科技擴大投資3億元。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過788家中小企業投資約3,382億元，帶來29,705個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,187家企業投資約1兆6,771億元，預估創造13萬3,480個本國就業機會，後續尚有6家企業排隊待審。

高柏科技專精於解熱技術的改良與創新，並提供全方位散熱產品與服務，如導熱介面材及熱模擬服務。有多年銷售經驗，且通過21個通路據點，已在全球累積超過3千家直接客戶，產品廣泛應用於電子、電動車、AI、軍用、醫療、5G及綠能等產業。此次計劃招募本國員工20名，投資逾3億元在桃園市桃園區興建總一廠，增加智慧化產品線，導入智能物流及AOI系統。在節能減碳方面，廠房設置太陽能板、雨水回收及廠內推動循環包材的使用。公司精進現有技術同時兼顧環境永續發展，期許自身成為全球散熱企業中的佼佼者。