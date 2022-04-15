民進黨高雄市議員初選前鎮 小港第10選區民調結果出爐，新人黃彥毓以黑馬之姿超越現任的議員鄭光峰，令人驚艷!黃彥毓發表聲明感謝鄉親的支持，以及一路上幫助他的所有朋友，他說通過初選只是第一步，未來會更加的努力，讓民進黨在小港、前鎮多一個席次，也讓陳其邁市長好做事。

獲得提名的分別是陳致中、黃彥毓、鄭光峰和黃雍琇，該選區總共有5個人參加初選角逐，民進黨預計提名四席，其中包含一名婦女保障名額，毫無意外的陳致中民調穩居第一，緊接著登場的是今晚的前金、 新興、 苓雅區，結果將在明天中午揭曉。