指揮中心推動台灣社交距離APP取代實聯制，因下載量太少，有第一線的醫師反映對防疫無效，還被許多用戶指出缺點留下負評，甚至遭到大批PTT鄉民狂刷一顆星。

政府積極推動社交距離APP，目前有600萬人安裝，不到陳時中期望下載量的一半，但因為缺點實在太多，不少用戶寫下負評，像是很耗電、限制系統版本、和足跡重疊卻沒被通知等等，其中太仰賴確診者自行上傳ID資料這點最被大家詬病，有民眾直言「許多人連實名制都不掃了，怎麼還會上傳？」

不僅如此，有網友在PTT上指出，社交距離APP慘遭鄉民出征，被狂刷一顆星評價，疑似因為指揮官陳時中14日在記者會上說，如果社交距離APP下載量超過1300萬就考慮取消簡訊實聯制，這番言論引起PTT鄉民集體不滿。

不過也是有人支持給出五顆星評價「開發團隊辛苦了！」、「懶得掃實名制先來下載」、「不用想了，趕快載起來，祝大家平安健康！」、「推薦大家下載使用，讓台灣防疫的成效越來越好」。