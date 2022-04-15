世紀鋼(9958)、世紀風電(2072)母子首季營收創下同期新高、歷史新高。世紀鋼風電、鋼構事業兩得志，接單滿手且訂單能見度已看至明年，法人看好今年營運有機會較去年更好。外資周四回頭買超，單日三大法人買超近3千張，周五股價逆勢持續高亢，盤中最高達135元，創下去年7月7日以來九個月高價，距離漲停價136元僅差1元之差，午後漲幅落在5~6%浮動。

世紀鋼今年風電、鋼構事業兩得志，泛綠能題材崛起，離岸風電族群受矚，繼沃旭、哥本哈根基礎建設基金(CIP)等簽訂合約後，公司上月底又奪下海龍離岸風電計畫，世紀鋼及子公司世紀風電共計取得21座三腳套管式水下基礎構件訂單，法人預估將貢獻營收約55億元，未來三至四年訂單無虞，加上國內公共工程、科技廠房也訂單滿手，鋼構在手工程金額逾35億元，訂單能見度已看至明年。

受惠歐美市場景氣復甦，需求轉強，再加上俄烏戰火延燒，市場原物料供需吃緊，雖然疫情再起，需求有下滑疑慮，但本周倫敦金屬交易所(LME)期鎳已連漲三日，不銹鋼族群4月接單暢旺，接單近滿檔，且訂單能見度至少維持二個月以上。

世紀鋼去年財報亮眼，全年營收逼近百億元、達99.35億元，年增55%，稅後淨利12.58億元，更年增64.4%，每股盈餘5.45元，營收、獲利雙創新高；董事會擬每股配發3元現金股利，改寫掛牌高點，以周四收盤價124元計算，現金殖利率2.41%。世紀鋼旗下子公司世紀風電去年業績同樣不遜色，全年稅後淨利達8.03億元，年增95.85%，EPS達8.04元，每股將配發現金股息4.2元，以周四收盤價181.52元計算，現金殖利率2.31%。

世紀鋼3月營收6.26億元，年增2.88%、月減23.58%；第一季營收22.23億元，年增32.61%、季減16.2%。世紀風電3月營收2.75億元，年減17.98%、月減27.25%；第一季營收10.02億元，年增32.96%、季增1.92%。母子首季營收創下同期新高、歷史新高。

世紀風電持續推動基樁與水下基礎套裝工程，公司伴隨承接丹麥哥本哈根基礎建設基金的基樁和水下基礎風電工程，逐漸進入高峰期，今年若能繼續推進相關組裝與安裝工程，按照完工比例原則，法人看好，今年營運有機會較去年更好。