本土疫情升溫，台大醫院驚傳醫護人員確診，近日陸續有一名麻醉部護理師、一名急診值班住院醫師染疫。台大醫院隨後證實，但強調並非院內感染，屬於單一社區個案，相關人員採檢結果皆為陰性。

台大醫院證實近日院內有同仁確診，為一名急診同仁和一名麻醉部同仁，該單位同仁皆已採檢陰性，環境採檢也全數陰性，陽性個案皆已依規定通報主管機關。由於院內同仁監測強度很高，高風險單位每周都會採檢，這不是院內感染，屬於單一社區個案。