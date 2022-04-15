台大醫院驚傳2醫護確診 院方：非院內感染 13:282022/04/15 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大醫院驚傳2醫護確診，院方表示非院內感染。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，台大醫院驚傳醫護人員確診，近日陸續有一名麻醉部護理師、一名急診值班住院醫師染疫。台大醫院隨後證實，但強調並非院內感染，屬於單一社區個案，相關人員採檢結果皆為陰性。 台大醫院證實近日院內有同仁確診，為一名急診同仁和一名麻醉部同仁，該單位同仁皆已採檢陰性，環境採檢也全數陰性，陽性個案皆已依規定通報主管機關。由於院內同仁監測強度很高，高風險單位每周都會採檢，這不是院內感染，屬於單一社區個案。 中山醫大2生確診 環島進香團彰化增1例 短期內不會結束 李秉穎吐2理由：台灣是丘陵式疫情 #台大醫院 #確診 #院內感染 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 演唱會連爆確診 新台灣防疫模式破功 04:102022/04/15 生活新聞 救護車大缺 桃機落地確診者 候機室等了8小時 08:432022/04/15 生活 左營分局9＋1人確診 感染源確定是這麼來的 11:422022/04/15 生活 左營分局9員警確診 正、副分局長居隔 警局急派警政監代理 12:072022/04/15 社會 醫估做好2事可阻疫情失控 趙少康一聽火大痛批蔡政府 09:462022/04/15 政治 台南衛生局員工花蓮出差確診 260人緊急採檢 12:112022/04/15 生活 社交距離APP陳時中催下載 鄉民怒了 狂抓bug灌一顆星 13:492022/04/15 生活 鼓鼓確診新冠肺炎後首露面 女友大元3字曝真實身體狀況 09:162022/04/15 娛樂 自行快篩「陽性怎麼辦」 3情況秒懂SOP 10:262022/04/15 生活 選錯時間放棄清零了 醫：台灣這點讓人惋惜 09:522022/04/15 生活 航空業徵才再＋1 台灣虎航募百名機師、空服 12:212022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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