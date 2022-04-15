新竹縣15日新增16確診個案 13:262022/04/15 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣15日新增16確診個案，圖為民眾接受篩檢，非當事人。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣15日新增16個新冠確診個案，縣府將在中央流行疫情指揮中心公布後，統一說明確診個案。 168政策助攻 高雄危老申請案大幅成長1.5倍 台南傑太日煙＋4 擴大匡列160人居隔 #確診個案 #新竹縣 #15日 #16 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花火節賽車加持 澎湖拉力賽16、17日開跑 10:492022/04/15 生活 苗栗今日暴增16例 半數為科技廠外籍移工 12:402022/04/15 生活 上海14日新增本土23072例 嚴格落實「應隔盡隔」 11:182022/04/15 兩岸 台灣2021貿易總額居全球16、四小龍之末 04:102022/04/15 財經焦點 2022新竹縣客家桐花祭 4／16~5／7與你相遇 11:292022/04/15 生活 中小企新增放款 今年設3,500億 04:102022/04/15 金融．稅務 打炒房 北台灣房市Q1續熱 04:102022/04/15 財經要聞 告別鼻胃管！健保署新增移除獎勵 每年1.3萬人受惠 11:052022/04/15 生活 李明哲擬今上午搭廈航返台 04:102022/04/15 產業財經 合歡山杜鵑花季 4月16日起假日車流管制 04:102022/04/15 地方新聞 《貿易》降1名 台去年出口全球第16 08:092022/04/14 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。