玻尿酸常用於醫美，但成大研究發現，改變構型的玻尿酸有抑制腫瘤效果，可減緩帕金森氏症等神經退化性疾病病癥。

國立成功大學分子醫學研究所碩士生24歲孫子喻，今年4月3日應美國生物化學暨分子生物學學會（American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB）邀請，在美國費城發表演說，她是4名受邀演講者中，年紀最小，且以碩士生在學身分出席，也是唯一的台灣人。

成功大學發布新聞稿指出，孫子喻赴美演講主題為「Conformationally altered hyaluronan mitigates the symptoms of Parkinson's disease in mice（構型改變之玻尿酸減緩帕金森氏症小鼠之病癥）」。

孫子喻的指導教授張南山表示，純化的玻尿酸用於醫美，無法抑制神經退化疾病，但實驗室研究發現，改變構型的玻尿酸具有抑制腫瘤效果，可減緩神經退化性疾病病癥，包括癲癇發作（Epileptic Seizure）、帕金森氏症（Parkinson's Disease）和阿茲海默症（Alzheimer's Disease）。

孫子喻說，台灣逐步走向超高齡社會，探討構型改變玻尿酸的研究，目的是如何發揮潛在作用，以發展未來治療帕金森氏症的可能性。

成大表示，帕金森氏症是三大神經退化性疾病之一，全球已逾1000萬名患者，其中以高齡人口患病比率較為顯著，迄今仍難以根治。（編輯：謝雅竹）1110415