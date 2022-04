玻尿酸常用於醫美,但成大研究發現,改變構型的玻尿酸有抑制腫瘤效果,可減緩帕金森氏症等神經退化性疾病病癥。

國立成功大學分子醫學研究所碩士生24歲孫子喻,今年4月3日應美國生物化學暨分子生物學學會(American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB)邀請,在美國費城發表演說,她是4名受邀演講者中,年紀最小,且以碩士生在學身分出席,也是唯一的台灣人。

成功大學發布新聞稿指出,孫子喻赴美演講主題為「Conformationally altered hyaluronan mitigates the symptoms of Parkinson's disease in mice(構型改變之玻尿酸減緩帕金森氏症小鼠之病癥)」。

孫子喻的指導教授張南山表示,純化的玻尿酸用於醫美,無法抑制神經退化疾病,但實驗室研究發現,改變構型的玻尿酸具有抑制腫瘤效果,可減緩神經退化性疾病病癥,包括癲癇發作(Epileptic Seizure)、帕金森氏症(Parkinson's Disease)和阿茲海默症(Alzheimer's Disease)。

孫子喻說,台灣逐步走向超高齡社會,探討構型改變玻尿酸的研究,目的是如何發揮潛在作用,以發展未來治療帕金森氏症的可能性。

成大表示,帕金森氏症是三大神經退化性疾病之一,全球已逾1000萬名患者,其中以高齡人口患病比率較為顯著,迄今仍難以根治。(編輯:謝雅竹)1110415