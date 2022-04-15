血糖控制對於糖尿病患者來說很重要，因此不少糖友在飲食上會忌口，究竟哪類食物少吃為妙呢？營養師顏元瀅表示，有些食物含大量的精製醣，而且還很油膩，屬於隱藏型高醣食物，一不小心多吃就可能導致高血糖代謝變慢，除了糖尿病患者應少吃外，普通民眾也是如此，對此分享6類高醣食物。

營養師顏元瀅在臉書提到，有些隱藏型高醣食物包含較大量的醣跟油，雖然油脂不會上升血糖數值，但會讓高血糖代謝變緩慢，因此建議民眾最好少吃，而血糖高的糖尿病患更是要注意，第一就是「需要增稠的食物」，例如西式白醬、濃湯羹湯及蚵仔煎，若吃進過多油脂，可以多吃蔬菜，延緩血糖上升幅度並幫助油脂排出。

營養師顏元瀅解釋，西式白醬中的醬料使用麵粉、奶油炒製，讓醬變濃稠才能包覆在麵條上，但卻容易讓血糖、體脂上升；濃湯及羹湯為了讓湯喝起來濃郁滑順，因此中西式湯會利用澱粉增稠，但湯變稠後會使鹹度下降，店家烹調時為了讓湯更有味道，便會添加更多高鹽度調味料，高血壓也需注意；蚵仔煎使用大量精製澱粉調成，而粉漿很容易吸油，因此在烹調過程中會抓住大量的煎油。

第二類則是「需裹粉料理」，包含油炸物、肉醃料及沾粉魚皮，油炸物通常都會裹上澱粉，非常容易吸油；肉醃料在進行製作時，通常會放太白粉增加醃料的沾附，也能提升肉的軟嫩口感，若想在減少澱粉量的情況下增加口感，可以捶打斷肉筋或提前醃肉；民眾煎魚時為了避免魚皮破損，因此常會沾澱粉，這會導致魚吸收過多煎油，建議民眾油溫夠或使用不沾鍋，不需沾粉也能煎得很漂亮。