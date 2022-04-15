彰化縣二水鄉凌晨驚傳一起兄弟逆倫命案。一對住在二水鄉的陳姓兄弟，疑似大哥不堪長久照顧臥病在床的弟弟，71歲的大哥一怒在凌晨之下，竟然當場勒斃64歲的弟弟，事後疑似畏罪在屋內持刀自傷，家屬發現後立刻報警，警消到場時，發現弟弟已經屍體冰冷無生命跡象，哥哥則倒臥在血泊中意識不清，身上有多處刀傷，經送醫進行急救後仍有生命危險，目前警方正調查案發原因。

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