統一超(2912)7-ELEVEN打造類金融生態圈，數位化的OPEN POINT APP「雲端開心卡」開發「跨通路支付」服務擴大支付場景，即日起到7-ELEVEN、康是美超過6800個據點購物，開啟OPEN POINT APP「雲端開心卡」嗶一下即可輕鬆完成購物。

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈自2014年起陸續導入icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具，皆為可跨通路使用的非現金支付工具，消費者只要出示儲值卡、支付條碼，嗶一下就能快速完成支付結帳、自動累點、儲存發票3大購物流程，3大支付工具結合OPEN POINT APP發票日誌還可免費享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近7-ELEVEN列印與兌換…等便民服務，一條龍式服務讓7-ELEVEN化身消費者倚賴的數位生活服務平台。

響應金管會非現金支付社會願景，7-ELEVEN展現營運綠實力，推動綠色消費、打造類金融生態圈！數位化的OPEN POINT APP「雲端開心卡」首創零售自營虛擬卡作法、開發「跨通路支付」服務擴大支付場景，即日起到7-ELEVEN、康是美超過6800個據點購物，開啟OPEN POINT APP「雲端開心卡」嗶一下即可輕鬆完成購物。

統一超表示，OPEN POINT APP「雲端開心卡」可線上購買、線下使用，以虛擬卡結合行動APP模式，消費者無須綁定信用卡即可輕鬆享受行動支付購物體驗，且購買金額從50元到999,999元皆可依個人需求彈性調整，還有轉贈功能可化身「數位紅包」，即日起更創新推出「跨通路支付」服務，除6400家7-ELEVEN可結帳使用外，首波跨通路支付場景加入超過400家康是美，開創更多元用途的非現金生活應用場景。