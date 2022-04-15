為延續國民旅遊熱潮，鼓勵旅客「搭高鐵．遊台灣」，台灣高鐵（2633）宣布，自即日起推出四大熱銷優惠，邀請旅客「出花吧！一起去旅行」；優惠包括高鐵假期「假日不加價」專案、「暑期親子早鳥優惠」專案、「飯店聯票65折起」、「國旅聯票75折」。

台灣高鐵表示，旅客也可選擇搭配優質飯店或熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程的高鐵聯票產品，享有高鐵車票最低65折起超值優惠。

台灣高鐵最新熱銷優惠出籠，高鐵假期「假日不加價」專案，結合台北君品酒店、高雄中央公園英迪格酒店等北中南18家優質飯店，讓旅客假日入住也享平日相同的套裝價格。

此外，針對擔心暑假一房難求的家長，高鐵假期也貼心推出「暑期親子早鳥優惠」專案，結合多家最受小朋友喜愛的遊樂園周邊飯店，例如台中麗寶賽車主題旅店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅飯店及義大皇家酒店等。

同時，針對喜愛至飯店官網訂房的旅客，推出台灣高鐵「飯店聯票」車票最低65折起的超值優惠，共160家優質飯店可供選擇，還有平日入住享飯店官網最低房價或房型免費升等優惠。

台灣高鐵「國旅聯票」則推出全面75折優惠，近千條最受歡迎指定商品，無論選擇熱門體驗、景點門票、交通接駁或是特色遊程，加購高鐵車票通通75折，可依照個人喜好自由搭配選購。