亞太電信（3682）表示，合併案換股比例，係經雙方檢視110年第3和第4季財務報告，同時參酌公司營業狀況、股票市價及近期同業類似交易，與其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，協議訂定出合理之換股比例。

針對亞太電信小股東對於折價出售亞太電股權表達不滿，亞太電信做了以上的回應。

亞太電信15日舉辦股東臨時會，小股東組成的自救會一大早在會場門外舉辦抗議活動。股東臨時會現場，出席的小股東炮火猛烈，認為大股東折價出售，讓小股東持股損失龐大無法接受，有小股東表示，「這個價格要我們吞下去，我們很難吞下去，完全不能接受」，也有小股東表示，將要向法院提起訴訟。

遠傳電信與亞太電信2月底宣布，預計發行3.57億新股合併亞太電信，1股的亞太電信將換持遠傳電信0.093440 6股。小股東表示，以遠傳當天收盤價69.3元計算，相當於每股以6.475元收購亞太電信，比當日亞太電信收盤價7.97元計算，折價約19％，小股東認為是市場併購案上罕見的折價出售，小股東損失龐大。