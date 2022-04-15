鏡電視爭議不斷延燒，民眾黨立委蔡壁如今再踢爆，鏡電視每個月拿10萬塊錢的現金給NCC的前高層官員，她手上還握有這筆顧問費的簽呈；蔡更呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，不能高舉著新聞自由之名，行打擊異己之實。

蔡壁如今指出，她這段期間以來，接到來自各界不同的陳情、投訴，並提供她很多資料，加上鏡電視20天內換了4個董事長，讓她不得不懷疑核照的過程疑點重重；蔡再度強調，各界的陳情訊息、證據、資料，沒有任何一份來自台北市，請不要烏賊噴墨，掩飾各種不法真相。

蔡壁如說，自己現在疑問是，為何一個新聞部的副總陳素秋，可以同時掛名NCC顧問，並且每個月領取10萬元的現金？這筆現金是給了誰？蔡並質問陳耀祥，知道不知道鏡電視從頭到尾都在騙？「他們有把所有簽呈、金流資料如實呈交給你嗎？你有要求鏡電視提出嗎？為什麼反過來要求立委把所有資料給你」？

面對外界排山倒海的質疑，蔡壁如痛批，NCC一個行政單位、陳耀祥作為監督的人，怎會針對質疑的立委來反質疑？這樣，難道不是變相的門神？為什麼不針對這些質疑做進一步的調查，只相信鏡電視的片面之詞？這態度很詭異啊！

蔡壁如爆料，根據吹哨人給她的資料：鏡電視每個月拿10萬塊錢的現金給NCC的前高層官員，自己手上還握有這筆顧問費的簽呈，上面還有裴偉和陳素秋的簽名，這個問題很嚴重，她要問陳耀祥，怎麼這麼有把握鏡電視的一切都是合法？

蔡壁如呼籲陳耀祥，應該本著專業的良心看待10年來發出的第一張電視台執照，究竟是不是合法？究竟有沒有違反勞權？究竟有沒有違法洗錢？有沒有逃漏稅的問題？不能高舉著新聞自由之名，行打擊異己之實。