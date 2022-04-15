共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）昨晚間率重量級聯邦參眾議員訪團搭專機訪台，蔡英文解除隔離後，今首場活動就是在總統府接見訪團；美國參議院外交委員會主席孟南德茲致詞時透露，行前，中國對訪團成員的辦公室都發函表示不滿，但他們堅定表達對台灣的承諾，而對台灣表達支持有兩個重點，就是美國不尋求與中國衝突，如同台灣不挑釁一樣。

此外，聯邦參議院、國土安全委員會共和黨首席議員波特曼致詞說，他們也希望能夠深化夥伴關係和共同促進印太地區的繁榮、安全，因此希望台灣能夠成為印太經濟框架的成員，此外，更重要的是，也希望美國對台灣能夠有自由貿易協定。

孟南德茲致詞指出，他身為台灣國會連線的共同主席，非常高興來台灣，展現美國對台灣堅若磐石的支持，此刻全球陷入衝突混亂，訪團抵台是發出重要訊息給台灣民眾。

他說，當前課題不是在中美之間做選擇，而是選擇要住在一個什麼樣的世界，是要住在能選擇政府，創造有價值的產品與服務的世界，還是思想、自由、創造能力、自我管轄能力都受制於人的地方。

孟南德茲說，訪團就是基於這樣的選擇精神訪台，台灣出產全球90％的高端半導體，台灣安全將衝擊全世界，加上他們尊重台灣法制與治理透明， 因此肯定會支持台灣。

聯邦參議院衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席議員波爾致詞指出，美國非常珍視與台灣的夥伴關係，且這夥伴關係，接下來還有很多成長的空間。

他說，可能總統也有注意到，他翻領上別的胸針是美國跟烏克蘭雙國旗的外交胸針，這一點就是要特別彰顯美國的支持。雖然說帶著美國跟烏克蘭的胸針，並不是要對台灣表達不敬，而是透過這樣子的胸針配戴，希望能夠提醒自己，面對這樣的戰爭有多麼的重要，必須要珍視這樣的夥伴關係。

聯邦參議員賽斯致詞說，美國都非常珍視跟台灣之間的貿易，還有商業等，及跟台灣資金的兄弟情義，美台貿易有很大一部分的內容就是台灣的晶片，彰顯在民主的環境下，當人民都有尊嚴的時候，就有創新的能力。因此中國很嫉妒、羨慕台灣，中國沒有辦法製作出像台灣這麼厲害、優秀的晶片，因為在中國很多優秀的人才，可能因為小小的失敗或者意見不一樣就遭到了羈押或被關，因此沒有辦法有創造力。

他談到俄烏戰爭指出，美國也意識到中共站在哪一邊，全世界同時必須要支持烏克蘭就是台灣。

聯邦眾議院傑克森眾議員傑克森說，因為他參加的委員會屬於外交及國防方面的委員會，因此他知道，在美台關係就防衛以及經濟面向有多麼的重要，台灣雖然土地狹小，但是對於全球的經濟有非常重大的影響力，台灣人對於世界的經濟有舉足輕重的地位。