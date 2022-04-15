兄弟幾乎撕破臉，長榮國際在弟弟派拿下經營權後動作頻頻，繼撤換在長榮鋼及立榮航空董事法人代表後，今日由新任董事長鄭深池召集的董事會中，直接推翻大哥張國華當家時決議的股利分派案，由原本每股配27.5元大幅縮水至3.5元，連零頭都不到，頗有斷大哥金脈的用意在。

長榮國際今日召開第三次董事會，之一的股利修正案，由原來27.5元降為3.5元，直接推翻前一任董事會通過「百億股利案」，由於之前大發股利，大哥能拿回較多的資金，被視為增添鞏固經營權柴火，因此弟弟派決定翻案，留住將要分出去的現金，可做加碼子公司股權應用。

在弟弟派人數優勢下，「尊崇禮遇創辦人張榮發遺孀李玉美案」、「增設策略諮詢委員會」及「同時會還討向長榮海運租辦公司案」等另外6個案子全部通過。

為了擋下「百億股利案」，弟弟派主要結盟張國煒母親李玉美市場認為，為強化泛弟弟派大團結，「尊崇禮遇創辦人張榮發遺孀李玉美案」內容包括辦公室、坐車司機及公關費，每年金額約100萬元。